В ДНР отреагировали на слова «недалекого» Турчинова о продвижении ВСУ в Донбассе
13 февраля 2018, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]
Слова секретаря украинского Совнацбеза Александра Турчинова о продвижении киевских силовиков на востоке страны являются дезинформацией. Об этом сообщили власти ДНР.
Ранее Турчинов в разговоре с представителями СМИ порадовался тому, что по итогам 2017 года Вооруженные силы Украины продвинулись в Донбассе на несколько километров.
Замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин на брифинге, видео с которого опубликовано на YouTube, назвал Турчинова «недалеким человеком». По словам спикера ополчения республики, подобные заявления руководителя украинского Совнацбеза свидетельствуют о том, что он не понимает, где находится линия соприкосновения.