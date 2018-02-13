От гражданства отказалась экс-замглавы МВД Украины

Во вторник, 13 февраля, стало известно, что бывшая первый замглавы Министерства внутренних дел Украины Эка Згуладзе приняла решение отказаться от гражданства страны. Она вновь стала гражданкой Грузии.

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак подчеркнул, что в настоящий момент Эка Згуладзе больше не имеет украинского паспорта, передает сегодня РИА "Новости".

Отметим, что она являлась замглавы МВД Грузии в 2005 году, а позже, в 2012 году, занимала пост министра полиции и общественного порядка страны. В 2014 году Згуладзе была назначена на пост заместителя руководителя МВД Украины.