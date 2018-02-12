Украинцы не смогут посмотреть матчи ЧМ-2018 по футболу

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказалась транслировать матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году в России. Директор НОТУ Зураб Аласания, заявляя об отказе показывать ЧМ-2018, отметил, что это трудное решение.

"Это серьезное многомиллионное дело, права на показ были куплены еще до 2013 года. Это трудное решение", — сказал Аласания. По его словам, под влиянием НОТУ, которой принадлежат каналы "UA:Перший" и "UA:Культура", другие телекомпании могут отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018, - передает РИА Новости.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов ранее призвал сограждан не ездить в Россию на футбольный чемпионат.