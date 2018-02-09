LG запатентовала смартфон с 3 экранами, а в сеть попало видео прототипа

Южнокорейская компания LG получила патент на смартфон с тремя дисплеями. Согласно разработке южнокорейского производителя электроники, устройство может раскладываться, превращаясь в полноценный планшет. Заявка на регистрацию патента была подана еще в 2014 году, а одобрена совсем недавно.

Гораздо раньше о выпуске смартфона с тремя экранами заговорила японская компания мобильный оператор NTT Docomo. Речь шла о компактном устройстве с тремя одинаковыми дисплеями по 5 дюймов каждый, разложив которое, владелец получит относительно небольшой планшет. Как сообщалось, на таком экране будет вполне комфортно смотреть не только фильмы, но и работать с текстами или пользоваться интернет-браузером. За реализацию идеи должна была взяться компания ZTE, у которой уже есть опыт создания Axon M – смартфона с двумя дисплеями.

В сети так же «гуляет» видео, на котором представлен концепт Android смартфона с тремя дисплеями от дизайнера Kristian Ulrich Larsen.