Появились новые данные о будущем наступлении украинской армии в Донбассе

Власти Луганской народной республики поделились новой информацией о вероятном вторжении украинской армии в Донбасс. В сообщении говорится, что силовики планируют нанести удар в районе «Светлодарской дуги».

Данное название в ходе боевых действий на востоке Украины получила территория на границе Луганской и Донецкой областей. В двадцати километрах от «Светлодарской дуги» расположены такие города, как Дебальцево, Горловка и Углегорск, отмечает агентство «Новороссия».

Ранее в Донецкой народной республике опубликовали схему весеннего наступления киевских военных. Целью «блицкрига» был назван разгром ополченцев ДНР и ЛНР.