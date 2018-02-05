Российские пункты помощи в Дамаске подверглись минометному обстрелу

Российские пункты раздачи гуманитарной помощи в Дамаске подверглись минометному обстрелу со стороны боевиков. Согласно последней информации, в общей сложности на месте разорвались две мины.

К настоящему моменту известно о двух погибших в ходе происшествия, а количество раненых пока уточняется, передает в понедельник РИА Новости.

Уточняется, что делегация из Российской Федерации находилась примерно в 100 метрах от мест взрывов. Все россияне после случившегося были оперативно вывезены из данного района. В настоящий момент, как отмечают источники, граждане находятся в безопасности.