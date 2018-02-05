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Украинские офицеры выдали секретные данные о скором вторжении ВСУ в Донбасс

5 февраля 2018, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские офицеры выдали секретные данные о скором вторжении ВСУ в Донбасс
фото: globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины было вынуждено срочно вывести из зоны конфликта в Донбассе 128-ю бригаду в связи с утечкой секретной информации. Об этом сообщил журналистам Эдуард Басурин.

Обнародован план захвата Донбасса украинской армией

Обнародован план захвата Донбасса украинской армией

Видео выступления заместителя главы оперативного командования ДНР на брифинге опубликовано на YouTube. Басурин рассказал, что штаб бригады выдал данные о наступлении ВСУ, которое запланировано на февраль-март текущего года. В настоящее время украинская контрразведка устанавливает виновных в этом преступлении.

Ранее в понедельник сообщалось, что в интернете появился план захвата Донбасса киевскими силовиками. Данный документ предусматривает создание двух армейских группировок.

 

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Битва титанов: бывшие жены Армена Джигарханяна встретились на ток-шоу

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В Москве прохожие помогли человеку выбраться из разбитой деревом машины

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Цветы несут к зданию Минобороны в Москве в память о летчике Филипове

К зданию Министерства обороны, которое расположено на Фрунзенской набережной в центре Москвы, в понедельник, 5 февраля, граждане несут цветы в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове.

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Дорога, соединяющая РФ и Казахстан, закрыта

Вечером в понедельник, 5 февраля, была закрыта дорога, соединяющая Россию и Казахстан. Согласно последней информации, ни один вид транспорта не может проехать по данной трассе из-за непогоды.

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Уфологи заявили, что пришельцы похитили с Бермудских островов запасы рома

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Российские пункты раздачи гуманитарной помощи в Дамаске подверглись минометному обстрелу со стороны боевиков. Согласно последней информации, в общей сложности на месте разорвались две мины.

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Бывший руководитель Пентагона назвал действия властей США "глупыми"

Бывший глава Пентагона Уильям Перри прокомментировал новую ядерную доктрину США. Отметим, что специалист являлся руководителем военного ведомства с 1994 по 1997 год, когда президентом был Билл Клинтон.

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Сумму ущерба от незаконной свалки под Чеховым оценили в 87 миллионов рублей

Сумму ущерба от незаконной свалки под Чеховым оценили в 87 миллионов рублей

На землях сельхозназначения под Чеховым некое физлицо складировало порошкообразные вещества и грунт с включением бытовых и строительных отходов. При этом навалы были размещены без специального навеса, что является грубым нарушением.

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Эксперты пророчат захват китайцами российского авторынка

Эксперты пророчат захват китайцами российского авторынка

По итогам минувшего года только одна китайская корпорация выпустила в три раза больше авто, чем во всей России – более 3 миллионов 400 тысяч машин. При этом за рубеж были отправлены лишь 40 тысяч автомобилей.

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Под Севастополем подростка убила бюрократия

Под Севастополем подростка убила бюрократия

Футбольные ворота, из-за которых погиб 13-летний мальчик в Верхнесадовом (Севастополь), находились на территории школы №52 из-за затянувшейся процедуры списания.

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Куклачев требует  привлечь к уголовной ответственности за мойку машины котом

Куклачев требует  привлечь к уголовной ответственности за мойку машины котом

На днях житель Краснодарского края решил помыть свою машину котом. На отснятом видео владелец авто «полирует» животным поверхность машины и фары, время от времени окуная его в ведро с водой.

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В одну из московских больниц обратилась девушка с пулей во лбу

В одну из московских больниц обратилась девушка с пулей во лбу

В одну из московских больниц обратилась молодая жительница столицы, у которой во лбу застряла пуля. Согласно последней информации правоохранительных органов, происшествие случилось в ночь на 3 февраля.

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Столтенберг: в НАТО не видят непосредственной угрозы со стороны России

Столтенберг: в НАТО не видят непосредственной угрозы со стороны России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал в понедельник, 5 февраля, важное заявление. По его словам, Североатлантический альянс сейчас не видит непосредственных угроз со стороны России.

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