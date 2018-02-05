Украинские офицеры выдали секретные данные о скором вторжении ВСУ в Донбасс

Командование Вооруженных сил Украины было вынуждено срочно вывести из зоны конфликта в Донбассе 128-ю бригаду в связи с утечкой секретной информации. Об этом сообщил журналистам Эдуард Басурин.

Видео выступления заместителя главы оперативного командования ДНР на брифинге опубликовано на YouTube. Басурин рассказал, что штаб бригады выдал данные о наступлении ВСУ, которое запланировано на февраль-март текущего года. В настоящее время украинская контрразведка устанавливает виновных в этом преступлении.

Ранее в понедельник сообщалось, что в интернете появился план захвата Донбасса киевскими силовиками. Данный документ предусматривает создание двух армейских группировок.