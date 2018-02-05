Пушков считает причиной проблем на Украине «немощные руки Киева»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал причиной проблем на Украине «немощные руки Киева». Так российский сенатор прокомментировал заявление вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко о том, что в действиях неизвестных, бросивших бутылку с зажигательной смесью в здание Союза венгерской культуры в украинском Ужгороде прослеживается «кремлевская рука».

«Чтобы ни произошло на Украине - поджоги, взрывы, покушения, в Киеве на все - один ответ: «кремлевская рука». Нет. Это немощные руки Киева», — написал политик Алексей Пушков в Тwitter.

В субботу, 4 февраля, в Ужгороде в здание Закарпатского союза венгров в окно бросили бутылку с зажигательной смесью. В результате разбито стекло.

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что «осложнения на польском и венгерском направлении выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются», - сообщает Газета.Ru.