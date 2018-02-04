Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области сделал в воскресенье, 4 февраля, неожиданное заявление. Политик сегодня крайне нелестно высказался о президенте Украины Петре Порошенко.

По словам Саакашвили, украинский лидер всерьез намерен сорвать акцию, которая должна состояться в центре Киева. Оппозиционный активист добавил, что в минувшую субботу на Крещатике установили сцену и конструкции из металла, передает РИА "Новости".

Экс-глава Грузии подчеркнул, что, вероятно, "перепуганный Порошенко решил поставить себе железные памперсы", чтобы участники митинга не смогли поместить в центре города собственную трибуну.