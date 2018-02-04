Трамп пожаловался, что из-за России его успехов никто не замечает

Американский лидер Дональд Трамп пожаловался своим подписчикам в социальной сети. Накануне вечером президент США написал в Twitter пост о том, что его выдающихся успехов почти никто не замечает.

По словам главы Штатов, за довольно короткий срок ему удалось достичь определенных целей в социально-экономической сфере, однако мало кто видит это. Трамп заметил, что под его руководством в стране появились отличные показатели по количеству рабочих мест, а также был зафиксирован рост зарплат впервые за много лет.

Политик разочарован тем, что все говорят исключительно о России, а также о сговоре двух стран. Президент США подчеркнул, что расследование о вмешательстве РФ в американские выборы длится уже год и является настоящим позором.