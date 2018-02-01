В Чехии изъяты из продажи школьные атласы с российским Крымом

Министерство образования, молодежи и спорта Чехии изъяло из продажи школьные атласы с российским Крымом. Карты с обозначением Крыма цветом Российской Федерации заметил в Праге посол Украины в Чехии Евгений Перебейнис две недели назад.

Украинский дипломат обратился к чешским властям. По словам Перебейниса, производитель школьных атласов извинился и сообщил о снятии карт с продажи и сайта компании, сообщают "Аргументы недели-Крым". Украина бдит.

"Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение отозвать атласы из обращения. В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно скорее исправить ситуацию", – говорится на сайте чешского ведомства.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Крымчане и жители Севастополя проголосовали почти единогласно. Вопрос решен окончательно и бесповоротно.

Украина никак не может признать потерю Крыма и смириться.