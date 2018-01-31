Украинские власти насторожило разрешение Германии на строительство газопровода "Северный поток- 2". Горное ведомство немецкого города Штральзунд ранее выдало разрешение на строительство и эксплуатацию 55-километрового участка газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах ФРГ.

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, комментируя сообщение оператора проекта - компании Nord Stream 2 AG, назвал "очередным звоночком" для Киева разрешение Германии на строительство "Северного потока - 2".

"Очередной звоночек для всех нас (включая специалистов конвейерного создания рабочих групп). Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало", - написал 31 января Коболев на своей странице в Facebook.

И еще одно разрешение от германских властей - последнее - Федерального ведомства по судоходству и гидрографии - оператор ожидает получить в первом квартале текущего года, - сообщает ТАСС. Завершить процедуру согласования проекта строительства и эксплуатации морской части "Северного потока - 2" ориентировочно планируется в феврале.