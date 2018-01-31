Путин и Эрдоган обсудили зоны деэскалации в Сирии
31 января 2018, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]
Президенты РФ и Турецкой Республики Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили зоны деэскалации в Сирии. После состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, 31 января состоялся телефонный разговор Путина с Эрдоганом.
Главы двух стран обсудили вопросы дальнейшей координации усилий России и Турции по обеспечению устойчивого функционирования зон деэскалации, а также взаимодействия в астанинском формате.
Путин и Эрдоган выразили удовлетворение итогами прошедшего Конгресса сирийского национального диалога. Они отметили важность реализации достигнутых договорённостей, которые направлены на эффективное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.
Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган обменялись мнениями по актуальным темам успешно развивающегося двустороннего торгово-экономического сотрудничества.