Путин и Эрдоган обсудили зоны деэскалации в Сирии

Президенты РФ и Турецкой Республики Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили зоны деэскалации в Сирии. После состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, 31 января состоялся телефонный разговор Путина с Эрдоганом.

Главы двух стран обсудили вопросы дальнейшей координации усилий России и Турции по обеспечению устойчивого функционирования зон деэскалации, а также взаимодействия в астанинском формате.

Путин и Эрдоган выразили удовлетворение итогами прошедшего Конгресса сирийского национального диалога. Они отметили важность реализации достигнутых договорённостей, которые направлены на эффективное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган обменялись мнениями по актуальным темам успешно развивающегося двустороннего торгово-экономического сотрудничества.