ВСУ сообщили о взятии под контроль села в нейтральной зоне в Донбассе

Украинские силовики взяли под свой контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области. Этот населенный пункт находится в нейтральной зоне на линии разграничения в Донбассе.

Минобороны Украины опубликовало на свое сайте ролик и сообщили, что "военные улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяв Новоалександровку под свой контроль", - сообщает РИА Новости.

По данным украинского Минобороны, "с 2015 года опорные пункты на окраине села были крайними позициями украинских защитников с одной стороны и позициями ополченцев с другой стороны.

В сюжете "военного телевидения Украины" отмечается, что с начала конфликта в Донбассе численность населения села Новоалександровка сократилась почти в шесть раз. Ранее в нем проживали 124 человека, а сейчас осталось менее 20. В селе нет электричества и транспортного сообщения с другими территориями из-за сильных снегопадов.