Власти Исландии запретили называть детей одним из русских имен

Власти Исландии ввели запрет на одно из русских имен. Эксперты считают, что имя, о котором идет речь, на письме противоречит канонам языка, вследствие чего его следует перестать употреблять.

Таким образом, на территории Исландии больше не будет новорожденных с именем Андрей, однако родителям не запрещают называть малышей Андреанами, Андреасами и Андресами, передает "Свободная пресса".

Оказывается, что в стране любое имя, внесенное в национальный реестр, должно обязательно соответствовать всем правилам фонетики и орфографии. Более того, как уточняет ТАСС, оно обязано иметь женский и мужской род, склоняться и не содержать в себе буквы С, Q, W и Z.