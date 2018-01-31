Вертолет рухнул на жилой дом в Калифорнии, есть жертвы
31 января 2018, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Южной Калифорнии в минувший вторник, 30 января, случилось страшное происшествие. Согласно последней информации, на один из домов в округе Ориндж рухнул вертолет Robinson R44.
Согласно последней информации, крушение произошло в Ньюпорт-Бич. В аэропорту Джона Уэйна сегодня подчеркнули, что в момент случившегося на борту летательного аппарата находились четверо пассажиров, передает местное отделение телеканала NBC.