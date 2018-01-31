Вертолет рухнул на жилой дом в Калифорнии, есть жертвы

В Южной Калифорнии в минувший вторник, 30 января, случилось страшное происшествие. Согласно последней информации, на один из домов в округе Ориндж рухнул вертолет Robinson R44.

Согласно последней информации, крушение произошло в Ньюпорт-Бич. В аэропорту Джона Уэйна сегодня подчеркнули, что в момент случившегося на борту летательного аппарата находились четверо пассажиров, передает местное отделение телеканала NBC.

В пожарном управлении города уточнили, что три человека погибли в ходе крушения, а еще двое были ранены. В настоящий момент устанавливаются точные обстоятельства и причины трагедии.