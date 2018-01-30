Опубликованы первые кадры испытаний изобретенного ополченцами ДНР оружия

В интернете появилось видео первых испытаний оружия, изобретенного ополчением Донецкой народной республики. Защитники самопровозглашенного государства изготовили устройство для заброса гранаты Ф-1.

Как объяснили авторы изобретения, выпущенная таким способом граната взрывается над окопами противника. Новое оружие способно поражать цели на расстоянии до 800 метров, пишет «Русская весна».

Ранее в интернете была опубликована информация, согласно которой украинская армия, воюющая против ополчения Донбасса, до конца этого года должна получить в свое распоряжение ракетные комплексы «Ольха». Данное оружие успешно прошло испытания.