Волонтеры при министерстве обороны Украины возмущены качеством санитарных автомобилей "Богдан-2251", которые были доставлены на позиции украинской армии в Донбассе. Одна из членов совета волонтеров рассказала, что половина из машин с браком. Некоторые уже пришлось ремонтировать, а часть возвращать на завод.

По данным волонтера, "во время одной из последних эвакуаций "Богданом" на ходу выпадали броники, каски, потому что открывались двери". Еще у санитарных автомобилей "Богдан-2251" омечаются проблемы с топливной системой, которая должна иметь датчики вместимости воды. Но они отсутствуют, сообщает РИА Новости.

Согласно гособоронзаказу, ВСУ должны принять у минобороны 100 санитарных машин. Волонтер Валентина Варава рассказала, что готовы только две машины. Но и их медики не хотят использовать, поскольку машины слишком сильно трясутся на ходу.

По данным волонтера, из 50 поставленных машин 20 уже были в ремонте, еще пять автомобилей починили на месте. На трех отремонтированных транспортных средствах нашли производственный брак, из-за чего технику вернули на завод-изготовитель.