Киссинджер назвал главную угрозу миру на Земле

Проблема Северной Кореи в настоящее время является главной угрозой для международной безопасности. Такое мнение высказал американский эксперт Генри Киссинджер, ранее занимавший пост государственного секретаря США.

По словам Киссинджера, если мировое сообщество признает ядерный статус КНДР, данный тип вооружений захотят иметь и соседние государства – Южная Корея и Япония. В результате режим нераспространения ядерного оружия, который обеспечивает глобальную стабильность, будет разрушен, процитировало Киссинджера издание Defense News.

Ранее на этой неделе глава ЦРУ Майк Помпео назвал вероятные сроки северокорейского удара по Штатам. По его словам, это может произойти через несколько месяцев.