Волкер заявил о провале российской политики на Украине
25 января 2018, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]
Стратегия России в отношении Украины провалилась. Такое мнение высказал спецпредставитель Государственного департамента Соединенных Штатов Курт Волкер.
Дипломат отметил в разговоре с корреспондентом Deutsche Welle, что Москва, вмешавшись в дела соседнего государства, планировала привести к власти пророссийских политиков. Эта попытка закончилась неудачей, в результате Украина еще больше дистанцировалась от РФ, заявил Волкер.
На востоке Украины с весны 2014 года продолжаются боевые действия между ополченцами и армией страны. Запад неоднократно обвинял Москву в оказании военной помощи защитникам Донбасса. Российское руководство опровергает эти утверждения как бездоказательные.