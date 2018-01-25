Волкер заявил о провале российской политики на Украине

Стратегия России в отношении Украины провалилась. Такое мнение высказал спецпредставитель Государственного департамента Соединенных Штатов Курт Волкер.

Дипломат отметил в разговоре с корреспондентом Deutsche Welle, что Москва, вмешавшись в дела соседнего государства, планировала привести к власти пророссийских политиков. Эта попытка закончилась неудачей, в результате Украина еще больше дистанцировалась от РФ, заявил Волкер.

На востоке Украины с весны 2014 года продолжаются боевые действия между ополченцами и армией страны. Запад неоднократно обвинял Москву в оказании военной помощи защитникам Донбасса. Российское руководство опровергает эти утверждения как бездоказательные.