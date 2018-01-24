Лавров высказался о принятии Киевом закона о реинтеграции Донбасса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на XXVI Международных Рождественских образовательных чтениях, заявил, что закон о реинтеграции Донбасса оправдывает силовое решение украинского кризиса.

Депутаты Верховной рады Украины 18 января приняли закон о реинтеграции Донбасса. Закон дает украинскому президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В законе неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют "страной-агрессором". Из документа исключили все упоминания минских соглашений.

Сергей Лавров сегодня напомнил, что "единственным путем урегулирования внутриукраинского кризиса, преодоления разделительных линий в обществе остается полная и последовательная реализация минского "Комплекса мер", одобренного СБ ООН", - передает РИА Новости. "Основное препятствие на этом пути — киевская "партия войны", которая решила похоронить минские договоренности и идет на поводу у экстремистов, объявив блокаду Донбасса и приняв в Верховной раде закон, оправдывающий силовое решение внутриукраинского кризиса", - подчеркнул Лавров.