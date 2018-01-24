Руководитель проекта Mars One планирует колонизировать Венеру и спутник Юпитера

Голландский предприниматель Бас Лансдорп, положивший начало проекту по созданию постоянного поселения на Марсе, выразил надежду, что его экспедиция будет только началом расселения человечества во Вселенной. У России есть ответ программе Mars One. Но мало кто о нем знает

После Красной планеты людям покорятся Венера и одна из лун Юпитера. Лансдорп намерен в течение нескольких десятилетий организовать невозвратные миссии и на эти планеты Солнечной системы, сообщает "Свободная пресса".

Предприниматель хочет создать в верхних слоях атмосферы Венеры «парящие города», заключённые в сферическую конструкцию.

Что касается плана колонизации Европы — одного из самых больших спутников Юпитера, то по мнению Лансдорпа, если под ледяной корой Европы находится большой океан, то человек смог бы адаптироваться к жизни на его поверхности.