Руководитель проекта Mars One планирует колонизировать Венеру и спутник Юпитера
24 января 2018, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]
Голландский предприниматель Бас Лансдорп, положивший начало проекту по созданию постоянного поселения на Марсе, выразил надежду, что его экспедиция будет только началом расселения человечества во Вселенной.
После Красной планеты людям покорятся Венера и одна из лун Юпитера. Лансдорп намерен в течение нескольких десятилетий организовать невозвратные миссии и на эти планеты Солнечной системы, сообщает "Свободная пресса".
Предприниматель хочет создать в верхних слоях атмосферы Венеры «парящие города», заключённые в сферическую конструкцию.
Что касается плана колонизации Европы — одного из самых больших спутников Юпитера, то по мнению Лансдорпа, если под ледяной корой Европы находится большой океан, то человек смог бы адаптироваться к жизни на его поверхности.