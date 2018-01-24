В Китае в ближайшем будущем появится вторая "Великая стена". Данную информацию предоставил в минувший вторник, 23 января, председатель Синьцзян-Уйгурского автономного региона Шократ Закир.

Сообщается, что меры безопасности будут усилены на государственной границе на протяжении 5,7 тысячи километров, передает портал "Экономика сегодня".

Как отмечает Закир, данная мера является необходимой, чтобы защитить Китай от террористов, а также экстремистов и сепаратистов. Он также заметил, что в скором времени власти КНР намерены ужесточить контроль над сетью Интернет и провести модернизацию инфраструктуры на территориях, расположенных у границы, уточняет Infox.