Министр иностранных дел Финляндии: мы не боимся России

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в минувший вторник сделал резонансное заявление. Дипломат сообщил, что его страна не испытывает абсолютно никакого страха перед Российской Федерацией.

Сойни также подчеркнул, что власти России прекрасно знают о подобной позиции Финляндии по данному вопросу и уважают ее, передает издание Pais.

Кроме того, глава Министерства иностранных дел страны заметил, что выборы российского лидера в этом году не смогут оказать никакого влияния на финскую политику. Тимо Сойни, однако, подчеркнул, что это событие является невероятно важным для внутренней ситуации в РФ.