Норвегия намерена перейти на использование электрических самолётов

Норвегия уже давно является мировым лидером по уровню использования электрических автомобилей. В декабре прошлого года половина проданных в стране новых машин были электромобилями, к такому показателю не приблизилась ни одна страна мира. Но сейчас Норвегии поставили перед собой более сложную и амбициозную задачу - перейти на использование электрических самолётов.

Все короткие рейсы в стране планируется осуществлять с помощью электрических самолетов уже к 2040 году. Об этом объявила государственная авиакомпания, в управлении которой большинство гражданских аэропортов страны. Электрические самолеты обладают достаточной мощностью для того, чтобы заменить все региональные самолеты в относительно небольшой стране, считают эксперты.

«Мы считаем, что все полёты продолжительностью до полутора часов могут выполняться на полностью электрических самолётах», — заявил исполнительный директор авиакаомпании Фальк-Петерсен интервью агентству AFP, отметив, что это речь идёт как о всех внутренних рейсах, так и рейсах в соседние скандинавские столицы.