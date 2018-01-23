Вывод «Закарпатского легиона» из Донбасса назвали скрытым маневром Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко, отдав приказ о выводе «Закарпатского легиона» из Донбасса, преследовал внутриполитические цели. Такую версию выдвинул депутат Государственной Думы РФ Владимир Гутенев.

Российский парламентарий назвал вывод из зоны конфликта самого крупного подразделения Вооруженных сил Украины скрытым маневром Порошенко. Гутенев отметил, что политик хочет сохранить лояльные ему элитные войска, пишет pnp.ru.

Еще одной целью Порошенко, по мнению депутата, является «утилизация» националистических формирований, которые настроены по отношению к Киеву крайне оппозиционно. Оставляя добровольческие батальоны без поддержки военных на передовой, украинский президент надеется на то, что они будут «перемолоты» в боях с ополченцами, считает Гутенев.

О том, что бойцы «Закарпатского легиона» покинули зону конфликта на востоке Украины, стало известно в минувшее воскресенье. Подразделение вернулось в место постоянной дислокации.