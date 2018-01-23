Сирийские власти готовят масштабную программу по возвращению беженцев

Власти Сирии приступили к подготовке масштабной программы по возвращению беженцев. Данную информацию во вторник, 23 января, предоставил министр по делам национального примирения Али Хайдар.

Чиновник отметил, что проект, в котором примут участие сотрудники министерства, а также российские военнослужащие, планируется реализовать в самом ближайшем будущем. Хайдар подчеркнул, что сирийские власти уже разработали определенный план и готовы в скором времени начать предпринимать шаги, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Паньков отметил, что Россия помогла примерно 9,5 тысячам беженцев вернуться в населенный пункт под названием Эль-Бувайда.