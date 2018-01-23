Ополченцы ДНР вырыли «подземный город» в ожидании украинского наступления

Ополченцы Донецкой народной республики, воспользовавшись затишьем на фронте, укрепили свои позиции. Защитники самопровозглашенного государства соорудили несколько капониров, сообщили власти ДНР.

Работы велись на протяжении года. Как отмечает «Русская весна», «подземный город» был вырыт вручную – использовать строительную технику на передовой нельзя.

В настоящее время капониры пустуют. В случае начала наступления украинской армии эти сооружения позволят сохранить жизни ополченцев и военную технику.

Ранее во вторник сообщалось о том, что депутат Государственной Думы РФ Руслан Бальбек нашел признаки подготовки Украины к вторжению в Донбасс.