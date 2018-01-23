В NASA назвали причину сегодняшнего выхода астронавтов МКС в открытый космос

Стало известно, зачем во вторник, 23 января, астронавты МКС выйдут в открытый космос. Согласно последней информации, Скотт Тингл и Марк Ванде Хай впервые покинут территорию космической станции.

Как сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства, специалисты будут проводить ряд необходимых технических работ на внешней поверхности МКС, в частности сегодня им придется заменить один из захватов канадского манипулятора Canadarm 2, передает портал "Экономика сегодня".

Уточняется, что астронавты выйдут со станции около 15.00 по Москве, а вот точное время, которое они проведут в открытом космосе, пока назвать нельзя.