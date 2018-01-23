Россия намерена выделить Управлению ООН по контртерроризму 2 млн долларов

Россия намерена выделить 2 млн долларов Организации Объединенных Наций для борьбы с терроризмом. Данную информацию в минувший понедельник предоставили в постоянном представительстве нашей страны при ООН.

Средства будут направлены в Управление организации по контртерроризму. Подчеркивается, что впоследствии на эти цели со стороны России ежегодно будут выделяться 500 тыс. долларов, передает РИА "Новости".

В сообщении постпредства уточняется, что борьба с террористами является одним из основных направлений деятельности ООН. Новое управление планирует помогать странам, которые больше других страдают от боевиков, в частности оказывать им техническое содействие.





