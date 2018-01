Внучка Елизаветы II собралась замуж за сотрудника ночного клуба

Осенью 2018 года 27-летняя внучка королевы Елизаветы II заключит брак с 31-летним барменом Джеком Бруксбанком. В сообщении монаршей семьи говорится, что помолвка внучки королевы Елизаветы II уже состоялась.

Торжество бракосочетания планируется провести в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

31-летний Джек Бруксбэнк, управляющий ночного клуба, — давний возлюбленный принцессы, происходит из старинной и знатной семьи, но титула у него нет. Молодые люди встречаются с 2011 года. 27-летняя принцесса Евгения — младшая дочь третьего из детей Елизаветы II, герцога Эндрю Йоркского и его супруги Сары Фергюсон.

The wedding will take place in the Autumn of 2018 at St George's Chapel in Windsor, with further details to be announced in due course. pic.twitter.com/3oL6F6hoYG