Порошенко призвал украинцев изучать книгу про «московскую вошь» и «своих гнид»

Все украинцы должны в обязательном порядке прочитать брошюру Симона Петлюры «Московская вошь». Об этом на мероприятии, посвященном Дню соборности, заявил Петр Порошенко.

Видео выступления главы государства опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». Обращаясь к присутствующим, Порошенко рассказал, что сочинение, написанное известным украинским националистом, ему подарили на день рождения. Политик посоветовал согражданам тоже прочитать эту книгу.

Порошенко заверил, что сочинение не носит ксенофобского характера. Данный вывод президент сделал на том основании, что в брошюре есть раздел «Свои гниды».

Ранее в понедельник сообщалось о том, что Петр Порошенко высказал твердое намерение подписать принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса.