Американские эксперты рассказали об идеальном оружии России

Американские специалисты рассказали о российском оружии, которое является идеальным. Согласно последней информации, речь идет о зенитном ракетно-пушечном комплексе РФ под названием "Панцирь-С".

По мнению экспертов из США, данное оружие великолепно справляется с отражением массированных атак, которые проходят при помощи беспилотных летательных аппаратов, передает портал "Газета.Ru".

Согласно последней информации, на вооружении у Штатов нет никаких аналогов вышеуказанному комплексу, поскольку американцы считают, что почти все угрозы с воздуха можно устранить при помощи военных самолетов, передает National Interest.