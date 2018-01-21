Украинец выставил Верховную раду на продажу или согласен на домик у моря

На популярном сервисе объявлений появилась заявка о продаже Верховной Рады Украины. Продавец предлагает приобрести парламент со всем содержимым, "брал для себя, но на сегодняшний день дорого и тянет ко дну".

"Или обменяю на домик у моря с гражданством", - написал украинец в текст объявления, к которому прикрепил фотографии Рады. Верховная рада оценена им в десять тысяч гривен.

"А можно без содержания? Вывоз мусора дорого сейчас стоит", - отмечает другой пользователь. "Там не только мусор, еще и много скота", — отмечается в комментариях. "Эх, если бы на пару месяцев раньше!" - сетуют в Сети.