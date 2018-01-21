Из зоны АТО в полном составе выведена 128-я отдельная горно-пехотная бригада, также известная как "Закарпатский легион". Ее бойцы уже прибыли на место постоянной дислокации - в Закарпатскую область. ДНР: силовики ВСУ обстреляли пассажирский автобус в нейтральной зоне Донбасса

За ними прибыл эшелон, наполненный техникой и автомобилями украинских военных.

Предварительно, бойцы подразделения должны пробыть за пределами АТО в пункте постоянной дислокации около полугода - минимум до июля 2018 года, сообщает РИА Новости.

Точное место дислокации крупнейшей отдельной горно-пехотной бригады в Донбассе не сообщается.