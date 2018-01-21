ДНР: силовики ВСУ обстреляли пассажирский автобус в нейтральной зоне Донбасса
21 января 2018, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня днем Вооруженные силы Украины открыли огонь по блокпосту в Еленовке. В этот момент там находился пассажирский автобус с мирными жителями. В результате обстрела один человек погиб.
Об этом сообщил представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).
В свою очередь в пресс-центре штаба АТО сообщают, что автобус был обстрелян террористами из ДНР. Погибших в результате нет, якобы известно только об одной местной жительнице, которая получила незначительные ранения.