ДНР: силовики ВСУ обстреляли пассажирский автобус в нейтральной зоне Донбасса

Сегодня днем Вооруженные силы Украины открыли огонь по блокпосту в Еленовке. В этот момент там находился пассажирский автобус с мирными жителями. В результате обстрела один человек погиб.

Об этом сообщил представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

В свою очередь в пресс-центре штаба АТО сообщают, что автобус был обстрелян террористами из ДНР. Погибших в результате нет, якобы известно только об одной местной жительнице, которая получила незначительные ранения.