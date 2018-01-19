МВД Казахстана: опознаны 32 погибших в ходе возгорания автобуса

Днем в пятницу, 19 января, в МВД Казахстана сообщили, что из 52 погибших пассажиров сгоревшего автобуса удалось опознать тела 32. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном ведомством.

Речь идет о гражданах, которые находились в транспортном средстве, сгоревшем вчера в Актюбинской области республики. Ранее сообщалось, что они являлись жителями Узбекистана. Подчеркивается, что активные работы с участием правительственной комиссии Казахстана, прокуратуры, групп ДВД и ДЧС в настоящий момент продолжаются.

Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на сообщение МВД, очевидцев происшествия или прочих лиц, обладающих какой-либо важной информацией, просят обратиться по телефону 102.