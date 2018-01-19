Киев раскрыл данные о новых значительных потерях украинской армии в Донбассе

Воюющие в Донбассе украинские военные снова понесли значительные потери. Соответствующую информацию обнародовал штаб силовой операции на востоке Украины.

В штабе рассказали, что в минувший четверг погибли и получили ранения девять человек. Семеро из них подорвались на противотанковой мине, уточнил сайт «Русская весна».

Ранее власти Донецкой народной республики сообщили о конфликте между украинской армией и подразделениями националистов. Разведка самопровозглашенного государства узнала о том, что добровольческие батальоны развязали против силовиков бомбовую войну. На этой неделе националисты подорвали грузовик, перевозивший десантников.