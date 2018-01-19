Трамп хочет, чтобы переговоры по Донбассу были перенесены из Минска

Американский лидер Дональд Трамп считает, что переговоры по разрешению конфликта в Донбассе должны проходить не в Минске. Президент США предлагает перенести их в столицу другого государства.

Об этом Трамп заявил во время разговора с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, отметив, что изначально переговоры по Донбассу должны были проходить именно в этой стране. Американский политик подчеркнул, что лично совершил ряд поездок, чтобы собрать всех именно на территории Казахстана, передает РИА "Новости".

Назарбаев после беседы с Трампом сообщил, что "Минск-1" зашел в тупик в связи с полным отсутствием взаимопонимания его участников. Именно поэтому президент Штатов предложил перенести переговоры в другую страну.