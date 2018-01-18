Руперт Мердок был срочно госпитализирован во время отдыха на яхте

Медиамагнат Руперт Мердок получил "серьезную" травму спины в результате инцидента на яхте у своего сына. Инцидент произошел, когда Мердок плавал вместе со своим сыном на яхте в Карибском море.

Миллиардера доставили на вертолете в больницу в Лос-Анджелесе. На прошлой неделе Мёрдок отправил письмо своим менеджерам, где рассказал о происшествии. Он сообщил, что из-за проблем со здоровьем вынужден будет работать из дома, передает издание Vanity Fair.

Состояние Мердока, по оценкам агентства Bloomberg, превышает 15,2 миллиарда долларов. Среди его активов ряд известных СМИ, в том числе телеканал Fox News и газета The Wall Street Journal.

Ранее CМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еженедельно по телефону с медиамагнатом Рупертом Мердоком обсуждают стратегические вопросы и вырабатывают план действий, поддерживая друг друга.