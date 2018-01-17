Эксперт рассказал, чего ждать от новых санкций США в отношении России

Кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин рассказал, как новые санкции США в отношении России повлияют на нашу страну. По мнению эксперта, американцам не стоит ждать хороших результатов.

Левин подчеркнул, что очередные ограничения никак не окажут никакого влияния на внутреннюю ситуацию в РФ, а лишь приведут к серьезным сложностям в отношениях Штатов и их союзников, передает kp.ru. Уже давно стало ясно, что от санкций ощутимого эффекта нет, а российские бизнесмены после закрытия доступа к американским банкам и рынкам сбыта отправятся к конкурентам США – китайцам и европейцам, добавил специалист.

Американист, однако, полагает, что санкции в ближайшее время не отменят, так как администрации президента Соединенных Штатов необходимо всеми силами отрицать свои "связи" с Россией.