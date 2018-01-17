Госдеп: США выступают исключительно за хорошие отношения со странами Африки

В минувший вторник, 16 января, госсекретарь США Рекс Тиллерсон сделал важное заявление. По словам дипломата, американская сторона выступает исключительно за развитие прочных связей со странами Африки.

Так Тиллерсон ответил на вопрос журналистов о том, не находятся ли взаимотношения США и африканских государств под угрозой после высказывания президента Дональда Трампа о "гадюшниках".

Как уточняет РИА "Новости", в рамках пресс-конференции в Ванкувере глава Госдепартамента подчеркнул, что Америка имеет "крайне позитивные" отношения с вышеуказанными странами, сотрудничая с ними по целому ряду важнейших вопросов. Он также выразил надежду на то, что власти африканских государств знают о желании Штатов и в дальнейшем развивать партнерство.