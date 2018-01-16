Вучич назвал терактом убийство сербского политика Ивановича в Косово

Президент Сербии Александар Вучич назвал терактом убийство в Косово лидера движения «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича. Неизвестный выпустил сербского политика четыре пули в городе Косовска-Митровица у входа в один из офисов движения.

Как пишут сербские СМИ, стрельба велась из проезжавшего мимо автомобиля. Иванович был доставлен в реанимационное отделение городского клинической центра. Но медикам не удалось спасти жизнь политика.

Вучич в обращении к нации после заседания Совета безопасности страны заявил, что нападение на Оливера Ивановича - это, во-первых, нападение на сербский народ на севере Косова и Метохии, во-вторых, это нападение на Сербию в целом, - передает ТАСС. "Убийство Оливера Ивановича - террористический акт. И мы будем относиться к этому как к теракту", - подчеркнул Вучич.

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель потребовал от властей расследовать убийство Ивановича.