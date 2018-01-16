Американский генерал: модернизация российской армии вызывает беспокойство
16 января 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд высказался о модернизации российской армии. Согласно последней информации, военный всерьез обеспокоен данным процессом.
Данфорд призвал обратить пристальное внимание на вложения, сделанные Россией в последнее время. Он подчеркнул, что за минувшие десять лет Российская Федерация успешно модернизировала абсолютно все составляющие Вооруженных сил страны, передает РИА "Новости".