Родные членов экипажа подводной лодки "Сан-Хуан", которая бесследно исчезла два месяца назад, выразили благодарность России за помощь. Российская сторона принимает активное участие в поисках субмарины.

Близкие моряков сегодня пришли к посольству РФ для того, чтобы выразить специалистам из России признательность за их работу. Митинг солидарности приняли решение организовать родственники членов экипажа аргентинской подлодки, которые потеряли своих любимых, передает РИА "Новости".

Подчеркивается, что в мероприятии приняли участие около двадцати человек.

Ранее сегодня власти Аргентины подчеркнули, что поиски субмарины будут проводиться до того момента, пока судно не будет обнаружено.