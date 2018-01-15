В самом центре Кабула упала ракета

В понедельник, 15 января, в центре столицы Афганистана внезапно упала ракета. Согласно последней информации, к настоящему моменту правоохранительные органы не установили, кто выпустил данный снаряд.

В Министерстве внутренних дел Афганистана отметили, что ракета приземлилась рядом с посольством Канады, передает сегодня телеканал TOLO News.

Официальный представитель ведомства Нусрат Рахими заявил, что в результате случившегося ни один человек не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают точные обстоятельства происшествия. Пока ответственность за обстрел не взяла на себя ни одна из известных группировок.