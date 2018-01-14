Создан "умный" унитаз, самостоятельно проводящий анализы
14 января 2018, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]
Китайские специалисты создали «умный» унитаз, анализирующий состояние здоровья по фекалиям и моче. По словам разработчиков, эта инновация даст возможность человеку лучше следить за своим здоровьем.
Унитаз сам вычислит массу и объем фекалий и сам рассчитает количество воды, необходимое для их смыва. Анализ кала и мочи будет отправлен в специальное Android-приложение. Пока версия для iOS-смартфоном не подтверждена.
Кроме того, во время похода в туалет можно будет настроить музыку, поменять подсветку воды и настроить систему оповещений.
"Умный" унитаз был презентован 11 января на выставке CES-2018.
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