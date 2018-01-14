Жительница Великобритании узнала о беременности за 45 минут до рождения ребенка

Жительница Великобритании по имени Лиза Лиатард была шокирована известием о собственной беременности. 35-летняя женщина узнала, что станет матерью буквально за 45 минут до рождения ребенка.

Британка сообщила, что изначально они с супругом не планировали заводить детей. Однажды она пришла домой с работы и почувствовала сильную боль в животе. Лиза очень испугалась и позвонила в "скорую помощь". Как сообщает портал vistanews.ru, женщину доставили в больницу, где она и узнала о беременности.

Всего лишь через 45 минут на свет появился здоровый малыш, который получил имя Тоби. Интересно, что впоследствии у Лиатард и ее мужа родился еще один мальчик, однако на сей раз будущая мать уделяла большое внимание своему здоровью и следила за развитием беременности.