Роухани: попытки Трампа сорвать ядерную сделку провалились

Иранский лидер Хасан Роухани заявил, что попытки президента США Дональда Трампа сорвать ядерное соглашение провалились. Подчеркивается, что американский политик предпринимал все усилия, чтобы подорвать сделку.

Роухани подчеркнул, что Трамп пытался сорвать ядерное соглашение с Ираном еще до своего избрания на пост президента Штатов, а также во время избирательной компании, однако его действия не увенчались успехом, передает телеканал Press TV. Иранский лидер убежден, что это является доказательством успешности и силы международных договоренностей.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что в последний раз продлил режим снятия санкционных ограничений в рамках ядерного соглашения с иранской стороной. Она также заявил, что Иран спонсирует терроризм.