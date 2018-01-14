Африканские страны требуют, чтобы Трамп извинился за свое грубое высказывание
14 января 2018, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]
Страны Африки хотят, чтобы президент США Дональд Трамп извинился за свои грубые слова о "государствах-гадюшниках". Африканская группа послов в ООН назвала высказывание политика возмутительным и расистским.
Подчеркивается, что представители стран Африки всерьез обеспокоены случаями проявления неуважения со стороны американских властей. Послы выразили солидарность также с жителями Гаити и прочих государств, которые были унижены Трампом, передает РИА "Новости".
Напомним, американский лидер попал в центр скандала после того, как в рамках совещания по иммиграции назвал Сальвадор, Гаити и некоторые африканские страны "гадюшником".
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